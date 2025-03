Madlener: elektrische auto blijft ‘aantrekkelijk alternatief’

Madlener wees erop dat de tijdelijke verlaging van de brandstofaccijnzen in principe eind dit jaar afloopt. Alleen al daardoor wordt benzine met ruim 25 cent per liter duurder. Ook andere factoren maken dat de prijzen aan de pomp de komende jaren „fors” omhoog gaan. In dat licht noemde de PVV-bewindsman de „iets hogere gebruikskosten” waar elektrische rijders mee worden geconfronteerd „niet heel schokkend”.

Het kwam de minister op geïrriteerde reacties te staan, onder andere van zijn partijgenoot Hidde Heutink. Die wilde van hem weten wat hij gaat doen om te zorgen dat „de gewone man en vrouw” straks nog betaalbaar in een brandstofauto kunnen rijden. Madlener zei dat het kabinet richting de zomer mogelijk nog met aanpassingen komt in de autobelastingen, maar concreet werd hij niet.

Dat Madlener het aflopen van de accijnsmaatregel gebruikte om elektrisch rijden aan te prijzen, viel ook bij Pieter Grinwis van de ChristenUnie verkeerd. „Het kwartje van Madlener, de Barry-taks”, schamperde hij. Grinwis wil dat het kabinet ervoor zorgt dat elektrische rijders straks niet veel duurder uit zijn dan mensen met brandstofauto’s, en wees erop dat de Kamer daar eerder al in meerderheid om heeft gevraagd.

Madlener verzekerde dat het kabinet „blij is” dat zoveel mensen voor elektrisch rijden kiezen, omdat het zorgt voor minder uitstoot van stikstof, fijnstof en broeikasgassen. „Mobiliteit moet betaalbaar blijven, voor iedereen. We zien dat onder druk staat, die zorgen delen we zeker. Ik hoop dat het kabinet er wat aan kan doen, met de schaarse middelen die we hebben.”