Nico van der Voet (CHE) met pensioen, en andere personalia

Afscheid

Nico van der Voet (CHE)

Nico van der Voet, docent aan de Christelijke Hogeschool Ede (CHE), gaat met pensioen. Vorige week nam hij afscheid van zijn collega’s van de opleidingen theologie en godsdienstleraar. Dinsdag was er een afscheidsreceptie voor hem.

Nico van der Voet. beeld Sjaak Verboom

Van der Voet (1958) studeerde theologie in Utrecht en was 33 jaar lang docent pastoraat aan de CHE. Ook was hij daar 22 jaar lang studentenpastor. Eerder was hij docent godsdienst aan het Ichthus College te Veenendaal. Hij is gehuwd, heeft vier kinderen en woont in Veenendaal. Van der Voet schrijft regelmatig over thema’s als geloof en psychologie.

Overleden

Ds. J. van der Neut (PKN)

Ds. J. van der Neut is op 8 maart op 92-jarige leeftijd overleden in Soest.

Jacob van der Neut werd geboren op 13 juni 1932 in Alphen aan den Rijn. Hij studeerde theologie in Kampen en aan de Vrije Universiteit in Amsterdam en werd in 1962 predikant bij de gereformeerde kerk in Utrecht-Noord (voor missionaire dienst in Rwanda). Vanaf 1966 was hij met dezelfde opdracht verbonden aan Rotterdam. Daarna was hij godsdienstleraar in Rotterdam (1971). Ds. Van der Neut ging in 1997 met emeritaat.

Ds. K.B. Holwerda (NGK)

Ds. K.B. Holwerda is op 15 maart op 88-jarige leeftijd overleden in Ede.

Klaas Benne Holwerda werd geboren op 7 december 1936 in Kantens. Hij studeerde theologie in Kampen en werd in 1961 gereformeerd-vrijgemaakt predikant in Zalk-Veecaten. Daarna was hij predikant van de Nederlands gereformeerde kerk in Doorn (1969) en in Arnhem (1978). Ds. Holwerda ging in 1991 met emeritaat.

Naast predikant was hij docent Oude Testament aan de Reformatorische Bijbelschool in Zeist (1972-1980). Ook was hij bestuurslid van verschillende organisaties.