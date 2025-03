Staat moet omwonenden veehouderijen betalen om stankoverlast

Binnenland

Twee omwonenden van veehouderijen hebben vanwege stankoverlast uit stallen recht op een schadevergoeding. Het gerechtshof in Den Haag noemt dinsdag in het vonnis de woonsituatie van de twee „extreem slecht” en geeft aan dat de Staat verplicht is daar direct wat aan te doen. Een van de betrokkenen is inmiddels, met hulp van overheidsmaatregelen, verhuisd.