Krant: chaos bij uitkeringsdienst VS door bezuinigingen van Musk

Buitenland

De sociale zekerheid in de Verenigde Staten staat onder druk door maatregelen van DOGE, de bezuinigingstaskforce van Elon Musk. Dat bericht The Washington Post, die problemen in kaart bracht. De website van uitkeringsdienst SSA blijft crashen, managers moeten zelf als receptionist aan de slag door de uittocht van werknemers en het kantoor dat klantervaringen moest monitoren is volgens de krant wegbezuinigd.