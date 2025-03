Mogelijke doorbraak in zaak Émile: grootouders opgepakt

De familieleden worden verdacht van „opzettelijke doodslag” en „het verbergen van een lijk”, luidt het in een persbericht van de officier. Wie de kinderen van de grootouders –de ouders van Émiles moeder Marie– precies zijn, is niet duidelijk.

Nieuwszender BFMTV meldt dat de arrestatie volgt op een doorzoeking van het terrein rond de kapel in het gehucht Haut-Vernet in de Franse Alpen. Rechercheurs troffen daar een „indrukwekkende” plantenbak met bloedsporen aan, al was dat volgens ingewijden niet doorslaggevend voor de beslissing om de vier familieleden in hechtenis te nemen.

Émile Soleil. beeld AFP

Émile verdween op 8 juli 2023, kort na zijn aankomst bij het vakantiehuis van zijn opa en oma in Haut-Vernet. Hij was toen 2,5 jaar oud. Ondanks grootschalige zoekacties ontbrak negen maanden lang elk spoor van de peuter. Tot een wandelaar eind maart vorig jaar menselijke resten aantrof op een kleine 2 kilometer van het dorp. Hoe het kind is omgekomen, is nog altijd onduidelijk.

Internaat

Wel is bekend dat zijn grootouders, Anne en Philippe Vedovini, al eerder in opspraak kwamen. Een paar weken na de verdwijning van de peuter berichtten Franse kranten dat een andere woning van de Vedovini’s, op ongeveer 12 kilometer van Haut-Vernet, een aantal jaar daarvoor in brand werd gestoken. Mogelijk ging het om een haatactie tegen hun radicaal-rechtse sympathieën.

Daarnaast beweren Franse media dat Émile op de dag van zijn verdwijning met zijn neefjes ging spelen in een boomhut, gelegen aan een steil pad dat naar de bergpas Col du Labouret leidt. In de hut kon hij naar verluidt tot rust komen, „weg van zijn strenge en gewelddadige grootvader”.

De naam van de opa wordt ook genoemd in een zaak van begin jaren 90. Vedovini werkte toen in een rooms-katholiek internaat voor kinderen in Frankrijk. Daar zouden kinderen het slachtoffer van seksueel geweld zijn geworden. Vedovini is echter nooit officieel als verdachte aangewezen.

Onderzoekers zijn er hoe dan ook al enkele weken zeker van dat Émile niet alleen was op de dag van zijn dood. „Er is vrijwel geen twijfel meer dat er sprake is van een dader”, vertelde een bron dicht bij het onderzoek onlangs aan BFMTV.