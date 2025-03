Shell wil hogere verkoop lng en meer geld naar aandeelhouders

Shell wil met die hogere lng-verkopen ook zorgen voor meer geld dat naar de aandeelhouders kan, door dividenduitkeringen en de inkoop van eigen aandelen. Het bedrijf verhoogde daarbij ook doelstellingen voor het uitkeren van cash aan de aandeelhouders en kostenbesparingen. Tegelijkertijd worden investeringen verlaagd. Daarnaast moet de totale productie van olie en gas van Shell jaarlijks met 1 procent toenemen tot 2030.

Het bedrijf verwacht dat de vraag naar lng in 2040 met 60 procent zal stijgen, vooral door een grotere behoefte in landen in Azië. Door de grote vraag naar stroom voor bijvoorbeeld elektrisch rijden, datacenters en toepassingen rond kunstmatige intelligentie (AI) wordt ook meer lng gebruikt in gascentrales.

Shell-topman Wael Sawan stelt dat het bedrijf flinke vooruitgang heeft geboekt met zijn doelstellingen en dat het concern simpeler, weerbaarder en concurrerender wordt. Onder Sawans leiding zet Shell meer in op fossiele brandstoffen en worden duurzame projecten juist teruggeschroefd of gestopt. Ook worden zwakker presterende onderdelen afgestoten.