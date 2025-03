Spuitende geiser in IJsland is indrukwekkend schouwspel

Zo’n spuitende geiser is een fascinerend schouwspel, een natuurwonder. Het begint met wat gerommel, daarna vormt zich een koepelvormige waterbel. Nadat de druk te hoog wordt, spat die bel open en spuit een metershoge waterstraal de lucht in. Het hete water vervliegt snel om vervolgens als een wolk van waterdamp langzaam af te drijven. Een geiser kan in de loop van de tijd in kracht af- of juist toenemen. Er is een tijd geweest dat geisers een hoogte van 170 meter bereikten. Geisers spuiten altijd, dag en nacht en dat kan eeuwen doorgaan, maar opeens kan het afgelopen zijn.

Strokkur-geiser in IJsland. beeld Henk Visscher

Het geeft aan dat de vulkanische grond onder het IJslandse landschap (on)voorspelbaar is en dat IJsland dan ook een land blijft waar de natuur een grillig karakter heeft.

Henk Visscher (1955) fotografeerde ruim veertig jaar voor het RD. Nu hij met pensioen is, maakt hij nog regelmatig fotoreportages. Fotografie blijft voor hem een prachtig medium om creativiteit en schoonheid tot uitdrukking te brengen in een veelheid aan onderwerpen van natuur tot cultuur.