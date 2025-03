Trump kondigt tarieven aan voor landen die olie Venezuela kopen

„Elk land dat olie en/of gas koopt van Venezuela zal gedwongen worden een tarief van 25 procent te betalen aan de Verenigde Staten op alle handel die ze met ons land doen. Alle documentatie zal worden ondertekend en geregistreerd, en het tarief zal ingaan op 2 april 2025, BEVRIJDINGSDAG IN AMERIKA,” schreef Trump maandag op zijn socialemediaplatform Truth Social.

Met de maatregel lijkt de president vooral China te treffen. Dat is een belangrijke afnemer van ruwe olie uit het Zuid-Amerikaanse land. De zet voert ook de spanningen met Venezuela zelf op. Het land wordt geregeerd door de socialistische leider Nicolás Maduro.

Trump maakte de beslissing bekend nadat Venezuela weer deportatievluchten naar de VS had geaccepteerd. „Venezuela heeft doelbewust en bedrieglijk tientallen duizenden hooggeplaatste criminelen, onder wie moordenaars en mensen van een zeer gewelddadige aard, naar de Verenigde Staten gestuurd, onder wie leden van Tren de Aragua”, zei de president. „Venezuela is zeer vijandig tegenover de Verenigde Staten en de vrijheden die wij voorstaan”, vervolgde hij.

De export van Venezolaanse ruwe olie bereikte vorige maand het hoogste niveau in vijf jaar. De regering-Trump kondigde onlangs aan dat de Amerikaanse oliemaatschappij Chevron gedwongen zou worden de activiteiten in het land uiterlijk op 3 april te beëindigen.