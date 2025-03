Canada zet de hakken in het zand vanwege handelsoorlog Trump

Grade 12 (hoogste klas van de middelbare school) is bijna klaar. De oudste leerlingen van de Calvin Christian School zullen over een paar maanden de schooldeur achter zich dichttrekken. ”Graduation day” (diploma-uitreiking) is eind juni. En dan? „Aan het werk”, glimlacht een van de jongens. Voor doorstuderen is wel wat interesse, maar de meeste achttien- en negentienjarigen hangen hun schooluniform aan de wilgen. „Ik wil geld verdienen.”

De school behoort tot de Netherlands Reformed Congregations (NRC, Gereformeerde Gemeenten) en is gevestigd in een landelijk gebied in de buurt van Coalhurst in het zuiden van Alberta. De locatie ligt centraal ten opzichte van de vier NRC-gemeenten Fort Macleod, Lethbridge, Nobleford en Picture Butte. Met de kenmerkende gele schoolbussen worden de leerlingen ’s ochtends uit alle windrichtingen aangevoerd. De oudsten komen met hun eigen auto.

Voor in de klas van grade 12 hangt de Canadese nationale vlag: rood met een wit vierkant, met daarin een rood gestileerd esdoornblad met elf punten. Voelen de leerlingen met overwegend Nederlandse achternamen zich Canadees? Niet echt, zo blijkt. Niemand van de groep zou zich bijvoorbeeld als militair voor zijn of haar land willen inzetten. „Canada is Ottawa, daar waar de politici zitten met alleen maar rare ideeën”, zegt een jongeman.

De liberale regering van oud-premier Trudeau kan op weinig sympathie rekenen onder christenen in het zuiden van Alberta. Een van de leerlingen vindt het idee van president Donald Trump om Canada in te lijven als 51e staat van de VS niet gek. „Hoeven we gelijk minder belasting te betalen.” Een sticker op een knalrode Chevrolet Silverado geeft hem gelijk: ”I stand with Trump”. En ergens op het uitgestrekte platteland van Zuid-Alberta heeft een creatieve Canadees de Amerikaanse en Canadese vlag samengevoegd.

Toch zorgt het handelen van Trump in Canada voor een groeiend anti-Amerikaans sentiment. Vakanties naar de VS zouden worden afgezegd en sommige Canadese consumenten laten in de supermarkt Amerikaanse producten liggen. En mocht koffiedrinken een graadmeter zijn: op de luchthaven van Calgary is het bij de Canadese keten Tim Hortons veel drukker dan bij de Amerikaanse buurman Starbucks.

De belangen en de sentimenten zijn groot. Veel Canadezen zijn nog maar nauwelijks bekomen van de ‘broedermoord’ door buurman Trump. Kon het idee van de 51e staat nog lachend van de hand worden gedaan, de importheffingen op staal, aluminium maar ook op land- en tuinbouwproducten komen harder aan.

Lambert Boon van DeVry Greenhouses schetst een sombere situatie. „Aan de grens met de VS moet de heffing cash worden afgerekend, anders mag de vrachtwagen met onze producten niet verder.” Met een golfkarretje rijdt Boon door het enorme kassencomplex in Picture Butte. Voor Moederdag halverwege mei wil DeVry, producent van tuin- en kamerplanten, graag weten waar hij aan toe is. „Als we maar wisten wanneer de heffingen ingaan en hoelang het gaat duren. Nu is het allemaal koffiedik kijken”, zegt Boon.

Lambert Boon van DeVry Greenhouses in Picture Butte, Canada. beeld Riekelt Pasterkamp

Intussen kan Canada de gevolgen van de Amerikaanse invoerheffingen compenseren door de handelsbeperkingen binnen het eigen land op te heffen, volgens de Canadese premier Mark Carney. Hij streeft naar vrije handel binnen het land per 1 juli. Het Canadese bedrijfsleven klaagt al langer over de handelsbarrières tussen de tien provincies en drie territoria, dunbevolkte gebieden in het land.

Canada werd ooit bestempeld als de vriendelijke variant van Amerika. Dat lijkt voorbij. Het land zet de hakken in het zand en moet voor zichzelf opkomen. „Trump vecht voor Amerika, niet voor de hele wereld”, zegt zelfstandig truckchauffeur Henk Maaijen. „Regeringen van andere landen beseffen dat te weinig.”

Overal op producten duikt de Canadese vlag op. Jaap van de Pol is bij hooifabrikant Green Prairie in Lethbridge verantwoordelijk voor de afdeling huisdieren. Een robotarm laat zakken konijnenstro verdwijnen in kartonnen dozen, bestemd voor de Amerikaanse supermarktketen Walmart. ”Grown with Rocky Mountain fresh water”, staat er op de zakken. En een Canadees vlaggetje. Van de Pol moet er niet aan denken dat het konijnenstro extra wordt belast. „We hopen er maar het beste van.”

Ambassadeur

Wellicht kan Henk Jan van Schothorst van Christian Council International de Canadese ondernemers helpen. Hij reisde vorige week door het zuiden van Alberta en hoorde de verhalen van verschillende ondernemers aan. Van Schothorst is goed bevriend met Pete Hoekstra, de inkomende ambassadeur van de VS in Canada. Hoekstra was van januari 2018 tot januari 2021 ambassadeur in Nederland. Tijdens een hoorzitting voor het Amerikaanse Congres onlangs zei Hoekstra dat Canada een zelfstandig land is.

Van Schothorst wil met Hoekstra een tour maken door de Canadese provincies Alberta en Brits-Columbia. Resultaten kan hij niet garanderen, wel waren die er in het verleden. Tijdens de eerste termijn van Trump kwam er namelijk geen invoerheffing op Goudse en Edammer kaas. Terwijl Franse en Italiaanse kazen als Comté en parmezaan wel met een heffing van 25 procent belast werden. Van Schothorst: „Als zoon van een kaasboer uit Bodegraven hebben we destijds voor de kaashandel een uitzondering kunnen maken.”