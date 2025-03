Ds. D. van der Wal neemt beroep aan naar cgk Urk (Ichthus)

Hij bedankte voor de beroepen van de cgk te Nunspeet en Zierikzee.



Ds. Van der Wal is sinds september 2019 predikant van de cgk te Aalten.

Eerder diende hij in 2014 de cgk te Nieuw-Vennep.

Vanwege het vertrek van ds. R. de Jong, vorig jaar juli, was de cgk te Urk (Ichthus) vacant.

De gemeente kent ook een tweede predikantsplaats. Sinds oktober 2020 wordt deze gediend door ds. H.K. Sok.