Ds. Bijl neemt afscheid van hervormd Papendrecht

Voorafgaand aan de dienst werd de predikant toegesproken door burgemeester M.J.M. van Driel namens de burgerlijke gemeente Papendrecht, door ds. B.E. Weerd namens wijk West, het werkverband en de classis, en tot slot door W. Lindhout, voorzitter van de kerkenraad.

Tijdens de dienst bediende ds. Bijl het woord uit Exodus 32:30-35 en met name uit 1 Johannes 1:1-2:3 (met als kerntekst 2:1). Hij deed dat aan de hand van drie aandachtspunten: de Zoon als Voorspreker, de Geest als Gever en de Vader en Zijn kinderen.

Het is wonderlijk als we bedenken dat Christus onze naam noemt bij de Vader als Hij voorspraak voor ons doet, zei de predikant. „Die voorspraak hebben wij ook nodig vanwege onze zonde. Er staat in de tekst: „wij hebben”. Dat is het werk van de Geest, Die ons dat geloof toe-eigent, en wij mogen op grond daarvan zekerheid in het geloof hebben. Dan mogen we ons ook de lieve kinderen van de Vader weten en dat kan ons moed geven als het geloof soms zo moeilijk is. Dat geeft ook liefde tot elkaar in de gemeente.”

Ds. Bijl wordt op 6 april in de hervormde gemeente van Katwijk, wijk Immanuël, bevestigd als nieuwe gemeentepredikant.

Ds. Bijl was sinds september 2020 predikant van de hervormde wijkgemeente Oost te Papendrecht. Eerder diende hij de hervormde gemeenten te Waddinveen (Brugkerk, 2015), Bruchem/Kerkwijk-Delwijnen-Nederhemert (2010) en Nieuwland-Oosterwijk (2005).