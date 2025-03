‘Productief’ overleg in Riyad tussen VS en Oekraïne over bestand

Buitenland

Delegaties uit Oekraïne en de Verenigde Staten hebben in Saudi-Arabië overleg gevoerd over een gedeeltelijk bestand in de oorlog tussen Oekraïne en Rusland. Op de agenda stonden onder meer voorstellen om energiefaciliteiten en kritieke infrastructuur te beschermen. Volgens de Oekraïense minister van Defensie Roestem Oemerov waren de gesprekken „productief”.