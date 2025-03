Wekelijkse meditatie: Op welke weg zijn wij?

Toch is er nog een andersoortige reis, de christelijke pelgrimsreis langs de smalle weg. De gelovigen zijn door genade op reis door de huilende wildernis, waar zij verdrukking ondervinden. Hoewel deze reis voor de ene pelgrim kort en voor de andere lang is, komt er voor allen een einde aan deze reis, omdat zij op doorreis zijn naar een heerlijke bestemming.

Alle geestelijke wandelaars naar Sion zullen een onuitsprekelijke gelukzaligheid deelachtig worden. De poort waardoor zij binnengaan om op deze smalle weg te komen is eng, ja zo eng dat duizenden deze zullen missen en omkomen in de woestijn. Doch de ware gelovigen zullen langs de weg van wedergeboorte en het kennen van hun zonde en verlorenheid op Gods tijd leren dat Christus de Poort en de Weg voor hen is.

Christus waakt dag en nacht over hen en beschermt hen tegen doodsgevaren, versterkt hen als zij zich zwak voelen in de strijd tegen hun doodsvijanden, bemoedigt hen als hun ziel door tegenheden en aanvechtingen neergebogen is, leidt hen langs de levende wateren van vertroosting en doet hen nederliggen in de grazige weiden van Zijn Woord en sacramenten.

Naarmate zij voortgaan op hun pelgrimsreis, leven zij meer en meer in dat het alleen door vrije genade is als zij het einde van hun loopbaan bereiken. Zij worden daarna tot hun grote verwondering opgenomen in de eeuwige gemeenschap met God in Christus.

Wat zijn uw verdrukkingen in vergelijking met het gewicht van de eeuwige heerlijkheid?

Paulus spreekt in onze tekst van onze „lichte” verdrukking. De verdrukking op zichzelf is niet licht, maar wel omdat Christus hen bijstaat en hen draagt als zij menen te moeten bezwijken. Maar de voornaamste reden waarom Paulus de verdrukking licht noemt, is omdat hij deze vergelijkt met „een gans zeer uitnemend eeuwig gewicht der heerlijkheid” als zij eeuwig bij God in Christus zijn. De hemelse heerlijkheid wordt voorgesteld als een „gewicht”, waarin de verdrukking die Gods volk op aarde krijgt als lichtgewicht is in vergelijking met het zwaartegewicht aan heerlijkheid in de hemel. De Heere gebruikt verdrukkingen op aarde om hen te leren sterven aan alles wat buiten Christus geen grond is voor de eeuwigheid. Als Christus weer alles voor hen wordt, wandelen zij met blijdschap verder, omdat zij Christus in hun hart en de hemel in het oog hebben.

Konden we onze lezers Christus zo voorstellen dat zij zonder Hem niet langer kunnen leven. Weet dat als u Christus blijft verachten, het eeuwig gewicht van Gods toorn uw deel zal blijven (Joh. 3:36). Volk des Heeren, wat zijn uw verdrukkingen in vergelijking met het gewicht van de eeuwige heerlijkheid? Elke dag brengt u nader bij uw Heere, het Gewicht der eeuwige heerlijkheid. Sinds Christus op u heeft gezien, blijft Zijn oog op u gevestigd. Al verbergt Hij om wijze redenen Zijn aangezicht voor u, u zult Hem straks eeuwig tot uw zaligheid zien en in Hem God de Vader en God de Heilige Geest. U zult dan eeuwig God bewonderen dat u uit genade gezaligd bent.