Keerpunt in Sudan: leger herovert presidentieel paleis op rebellen

Op videobeelden die op sociale media zijn geplaatst, is te zien hoe soldaten de inname vieren en juichend met hun geweren zwaaien in het paleis. „Vandaag is de vlag gehesen, het paleis is terug in onze handen en de reis gaat verder tot de overwinning is behaald”, berichtte de minister van Informatie, Khaled al-Aiser, vrijdag op X.

De herovering markeert een keerpunt in het conflict in het noordoosten van Afrika. De RSF veroverde het paleis al aan het begin van de burgeroorlog, die sinds 2023 gaande is. Een jaar geleden wist de militie het regeringsleger nog verlies na verlies toe te brengen. Nu lijken de rollen omgedraaid. De strijdkrachten van generaal Abdel Fattah al-Burhan hebben de afgelopen maanden veel terrein teruggewonnen op de RSF, met nu als meest symbolische overwinning de inname van het paleis.

De oorlog in Sudan is een machtsstrijd tussen twee rivaliserende generaals: Al-Burhan van het regeringsleger en Mohamed Hamdan Dagalo, de leider van de RSF. Na de afzetting van dictator Omar al-Bashir in 2019 en een daaropvolgende staatsgreep in 2021, konden de twee partijen het niet eens worden over de verdeling van de macht. Dat escaleerde tot een burgeroorlog.

Hongersnood

Het verlies van het paleis is de zoveelste tegenslag voor de RSF. In januari heroverde het regeringsleger de strategische stad Wad Madani, zo’n 200 kilometer ten zuidoosten van Khartoem. Vorige maand wisten de regeringstroepen de RSF te verdrijven bij Al-Obeid, een belangrijke stad ten zuiden van de hoofdstad. Ook in andere delen van het land heeft het leger terreinwinst geboekt.

Ondanks de militaire successen blijft de situatie uiterst fragiel

Ondanks deze militaire successen blijft de situatie in Sudan uiterst fragiel. De RSF behoudt controle over delen van het westen van het land en werkt daar aan het opzetten van een parallelle regering. Het regeringsleger controleert het centrum en oosten van het land. Pogingen tot vredesonderhandelingen zijn tot nu toe mislukt, en beide partijen tonen weinig bereidheid om tot een vreedzame oplossing te komen.

Het conflict heeft geleid tot een van ’s werelds ernstigste humanitaire crises, met wijdverspreide hongersnood. De burgeroorlog heeft aan tienduizenden mensen het leven gekost en volgens de Verenigde Naties zijn ruim 12 miljoen Sudanezen ontheemd geraakt. Beide strijdende partijen worden beschuldigd van oorlogsmisdaden, waaronder willekeurige aanvallen op burgers, seksueel geweld en het inzetten van kindsoldaten.