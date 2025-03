Organisatie Mozaiek-gemeenten ontslaat medewerkers vanwege financiële problemen 

Onder meer het contract van Arjen ten Brinke wordt beëindigd, zo blijkt uit een zaterdag verschenen nieuwsbrief van Stichting Mozaiek. Overigens blijft Ten Brinke wel werkzaam als voorganger van Mozaiek036.

Midden vorig jaar werd al duidelijk dat Stichting Mozaiek, onder meer verantwoordelijk voor „de opbouw van de Mozaiek-kerken in Nederland”, financieel in de problemen zat. Het interim-bestuur dat in september aantrad, heeft inmiddels de financiële problemen „onder controle gekregen”, aldus de nieuwsbrief, mede door het beëindigen van de arbeidscontracten van de medewerkers van de stichting. Dit heeft „een enorme impact op dit team”.

De nieuwsbrief spreekt dankbaarheid uit voor wat de medewerkers hebben betekend „voor de vermenigvuldiging van Mozaiek in ons land”. Op initiatief van het interim-bestuur is er nu „een breder team uit eigen gelederen aan de slag om de Mozaiek-beweging in Nederland duurzaam te verankeren binnen de lokale kerken. Hierbij worden de voorgangers en de raad van opzieners van de veertien Mozaiek-kerken actief betrokken.” De resultaten zullen naar verwachting in de loop van 2025 zichtbaar worden, aldus de nieuwsbrief.

Voorganger Arjen ten Brinke wilde zaterdag desgevraagd niet reageren op het bericht.