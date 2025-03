Vluchten tussen Schiphol en Heathrow worden hervat

Vrijdag moesten tientallen vluchten tussen Schiphol en Heathrow worden geschrapt. Maar inmiddels is het „back to business”, aldus de zegsman. Eerder op zaterdag zei Heathrow zelf weer open en volledig operationeel te zijn, nadat een brand de stroomvoorziening op de luchthaven vrijdag had platgelegd. Hierdoor moest de Londense luchthaven noodgedwongen sluiten.

Wat er met de gedupeerde reizigers is gebeurd, weet de woordvoerder van Schiphol niet precies. Dat verschilt per luchtvaartmaatschappij. Sommige mensen zijn op andere vluchten gezet en het kan zijn dat er mensen in hotels zijn ondergebracht. Op Schiphol zelf was het een „normale avond”, benadrukt hij. Bussen en treinen van en naar Londen zaten vrijdag voller dan op een doorsnee vrijdag, werd eerder al bekend.

Bij de vluchten zitten ook enkele toestellen die vrijdag eigenlijk naar Heathrow zouden vliegen, maar die zijn uitgeweken naar Schiphol. Die staan nog op de Amsterdamse luchthaven.