Volgens arts Monique van Leerdam leidt ons westerse eetpatroon tot meer risico op darmkanker

In de podcast Sprekend RD vertelt ze dat darmkanker iets van alle tijden is, maar dat ons westerse eetpatroon leidt tot meer risico op het ontwikkelen van darmkanker. Roken, het drinken van alcohol en het eten van rood vlees zijn risicofactoren. Ook is het belangrijk om voldoende te bewegen en voldoende vezels te eten.



Darmkanker staat op de tweede plaats van kankersoorten waar mensen aan overlijden. De overlevingskans is het grootste als darmkanker in een vroeg stadium wordt vastgesteld. Het advies van de arts is naar de huisarts te gaan als je bloedverlies in de ontlasting hebt.

Van Leerdam gaat in de podcast in op het belang om mee te doen aan het bevolkingsonderzoek, het voorkomen van darmkanker en de behandelingen die zorgen voor betere overlevingskansen.