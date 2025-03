Amerikaanse predikant Steven Lawson: Ik heb ernstig gezondigd

Dr. Steven J. Lawson. beeld Trinity Bible Church in Dallas

Dr. Lawson was tot september vorig jaar predikant van de Trinity Bible Church in Dallas (Texas) en had bekendheid als spreker op conferenties van The Banner of Truth. In een bericht op platform X zegt hij nu: „Ik heb ernstig gezondigd tegen de Heere, tegen mijn vrouw, mijn familie en tegen tallozen van jullie door een zondige relatie te hebben met een vrouw die niet mijn vrouw is. Ik ben diep gevallen doordat ik mijn vrouw heb verraden en bedrogen, mijn kinderen heb verwoest, schande heb gebracht over de Naam van Christus, smaad heb gebracht over Zijn kerk en schade heb toegebracht aan vele bedieningen.”

Dat hij tot nu toe had gezwegen, komt volgens hem omdat hij zichzelf ernstig wilde onderzoeken of zijn berouw oprecht is. In zijn bericht schrijft dr. Lawson: „Ik alleen ben verantwoordelijk voor mijn zonde. Ik heb mijn zonde aan de Heere, aan mijn vrouw en mijn familie beleden en heb er berouw voor getoond. Ik heb de afgelopen maanden mijn hart doorzocht om de wortels van mijn zonde te ontdekken en ze te doden door de genade van God. Ik haat mijn zonde, huil om mijn zonde en heb me ervan afgekeerd.”

Mensen die altijd tegen hem opkeken vraagt Lawson om vergeving: „Mijn zonde heeft enorme gevolgen en ik zal daar de rest van mijn leven mee moeten leven. Door de jaren heen hebben velen naar mij gekeken voor geestelijke begeleiding en ik heb u teleurgesteld. Ik smeek u om vergeving.”

Zuidelijke Baptisten

Kwesties rond seksueel grensoverschrijdend gedrag houden Amerikaanse kerken bijna aanhoudend bezig. Vorige week maakte het Amerikaanse openbaar ministerie bekend een onderzoek naar de Conventie van Zuidelijke Baptisten (SBC) te hebben afgerond. De conclusie van het OM is dat er tegen dit kerkverband geen aanklachten zijn ingediend voor misbruikzaken die onjuist zouden zijn behandeld.

Het onderzoek van het ministerie van Justitie volgde op de publicatie van een rapport door het externe bureau Guidepost Solutions, in opdracht van het uitvoerend comité van de SBC. Hierin wordt gedetailleerd beschreven hoe sommige kerkelijke leiders slachtoffers van misbruik op een kwalijke manier zouden hebben behandeld en beschuldigingen van misbruik verkeerd hebben opgepakt.

De leiding van de Zuidelijke Baptisten heeft ruim 2 miljoen dollar uitgegeven aan juridische kosten in verband met het onderzoek. Daarnaast betaalde de Conventie meer dan 3 miljoen dollar aan advocaatkosten vanwege rechtszaken die werden aangespannen door enkele voorgangers die in het Guidepost-rapport worden genoemd. Dat alles bij elkaar heeft de reserves van de leiding van de Zuidelijke Baptisten uitgeput. Zij zag zich daardoor genoodzaakt het hoofdkantoor in Nashville te verkopen. Jeff Iorg, president en CEO van het uitvoerend comité van de Zuidelijke Baptisten, zegt nu: „We zijn dankbaar dat we dit hoofdstuk in onze juridische procedures kunnen afsluiten en verder kunnen gaan.”

Database

In verschillende reacties wordt erop gewezen dat met de conclusie van het OM het kwaad van misbruik en grensoverschrijdend gedrag door voorgangers niet is uitgebannen. Nog vorige maand werd Ashley Crouse, voorheen predikant van een baptistengemeente in Caldwell County (North Carolina), veroordeeld tot tien jaar gevangenisstraf voor het bezit van kinderporno. Hij had dit materiaal gedownload via een computer in de kerk waar hij werkte.

Verschillende voorgangers wijzen er ook op dat de nationale leiding van de Zuidelijke Baptisten geen controle kan hebben over wat er in lokale gemeenten gebeurt. Elke gemeente binnen deze denominatie heeft een grote mate van zelfstandigheid en er is ook geen regionaal toezicht door bijvoorbeeld een classis. Daarnaast is de zorg bij een grote groep baptisten dat de hervormingen, waartoe de jaarlijkse conventie in 2021 besloot, nu van tafel gaan. Zo is een database van predikanten die in het verleden over de schreef gingen alweer buiten gebruik gesteld.