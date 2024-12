„Er gaat geen maand voorbij of we worden wel opgeschrikt door nieuwsberichten over een geestelijk leider die in zonde is gevallen of, erger, in zonde leeft”, zegt Stumbo. Hij is directeur van Pure Desire, een christelijke organisatie die hulp biedt aan mensen die zelf op seksueel gebied over de grens van Gods gebod zijn gegaan of die slachtoffer zijn geworden. Bijna dagelijks wordt hij geconfronteerd met de „verwoestende effecten van overspel en misbruik. De laatste tijd is er een tsunami van schandalen.”

„De zonde van overtreding van het zevende gebod is er al duizenden jaren”, zegt Stumbo. „Al in de Bijbel lezen we over godvrezende koningen die zich overgaven aan dit kwaad. Maar het lijkt erop dat naarmate de tijd voortschrijdt, de satan op dit vlak steeds meer slachtoffers maakt.”

Nick Stumbo. beeld YouTube

Ellende

Voorbeelden zijn er de laatste maanden te over. Misbruikzaken domineren het nieuws uit de Amerikaanse kerken. Vorige week kwam naar buiten dat Hunter Eubanks, aanbiddingsleider van de Morningside Church in Florida, is gearresteerd vanwege seksueel misbruik van een 16-jarig meisje. Een week eerder begon het proces tegen Travis Clark, predikant bij Stelebridge Ministries in New Mexico, vanwege maandenlang misbruik van een vrouw uit zijn gemeente. In dezelfde week bekende de jeugdpastor van de First Baptist Gowensville in Laudrum (South Carolina) dat hij zich schuldig heeft gemaakt aan misbruik van minderjarigen en aan het heimelijk fotograferen van meisjes in de doucheruimte van de kerk. Het zou gaan om ten minste 167 gevallen. Eind november werd jeugdpastor John Waltman Radcliff uit West Virginia gearresteerd op verdenking van minstens 200 gevallen van misbruik van meisjes.

Veel opzien gaven de aanklachten tegen Michael Brown begin deze maand en tegen Steven Lawson in september. De christen-jood Michael Brown, in evangelische kring bekend als conservatief radiocommentator, is beschuldigd van ontoelaatbaar gedrag jegens een vrouwelijk staflid. De Amerikaanse predikant dr. Steven J. Lawson, bekend van conferenties van The Banner of Truth, werd afgezet omdat hij een ongepaste relatie heeft gehad met een vrouw.

„De ellende die hierdoor is aangericht valt niet te overzien”, zegt Nick Stumbo. „Denk aan de naaste familie van deze mannen, denk aan hun gemeente en denk ook aan henzelf. Het loon van de zonde is de dood, zegt de Bijbel. Dat geldt ook hier. Niet alleen personen zijn voor het leven getekend, maar ook hun geestelijke erfenis. Heel praktisch: hoe leg je aan kinderen uit dat de dominee die zo ernstig kon preken nu geen dominee meer is omdat hij een grote zonde beging?”

Ban

Stumbo, die zelf pornoverslaafd is geweest en na het overwinnen daarvan een opleiding volgde om daders en slachtoffers van seksueel misbruik te begeleiden, waarschuwt ervoor om zich niet te verlustigen in allerlei details. „Het is goed de zonde aan het licht te brengen. Dat is beter dan het kwaad toe te dekken, want dan is er een ban in het leger. Maar als het kwade is ontmaskerd, moeten we net als Jobs vrienden stilzitten en zwijgend rouwen om het verlies van respect voor christenen en kerken in de media, het verlies en de pijn waarmee de leider, hun familie en eventuele slachtoffers te maken zullen krijgen, en het verlies van leiding in de gemeente. Als we oprecht rouwen, krijgt de Heilige Geest ruimte om te werken.”

Stumbo vindt het geen oplossing om zich te keren tegen het fenomeen leiderschap. „Leiders zijn nodig. Dat leert de Bijbel. Maar we moeten leiders niet hun gang laten gaan. Gemeenteleden moeten met hun gebed als een vurige muur om de leiders heen staan. We weten dat het vlees zwak is. Ook van een leider. Wat in de geest begint, eindigt soms in het vlees. En ten slotte moet er in kerken aandacht zijn voor pastoraat aan leiders. Zij moeten ergens iemand hebben tegen wie ze hun eigen zorgen, zwakheden en zonden kunnen vertellen.”