CDA’er Jaco Geurts (54) voorgedragen als burgemeester Bunschoten

Geurts was jarenlang lid van de CDA-fractie van de Tweede Kamer, waar hij het woord voerde over landbouw. Van 2023-2024 was hij waarnemend burgemeester van de gemeente Maasdriel. Momenteel is hij waarnemend burgemeester van de gemeente Culemborg.

De gemeente Bunschoten laat in een persbericht weten dat „de vertrouwenscommissie de overtuiging heeft dat de heer Geurts zich als stabiele factor en boegbeeld effectief in gaat zetten voor de gemeente en de inwoners. Hij toont zich zeer betrokken bij het welvaren van de gemeente Bunschoten. Hij is ervaren, straalt rust uit, heeft een groot netwerk, is verbindend en betrokken.”

Het Evangelie vormt „de basis” voor zijn politieke werk, liet de gereformeerdebonder eerder weten in het Reformatorisch Dagblad. Voor hem is het geloof „een belangrijke inspiratiebron”. „Ik voel me soms net Salomo: soms moet je ook beslissen over zaken waarvoor geen richtlijnen of regels zijn.” Zijn christelijke overtuiging doordesemt zijn hele bestaan, liet hij weten. Bij tijd en wijle probeert hij er –„met vallen en opstaan” en „vaker achter dan voor de schermen”– iets van te laten zien.

De gemeente Bunschoten gaat de voorgedragen kandidaat voor de burgemeesterspost voorleggen aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De uiteindelijke benoeming van een burgemeester gebeurt bij koninklijk besluit. De verwachting is dat de nieuwe burgemeester op 12 mei 2025 tijdens een speciale raadsvergadering geïnstalleerd en beëdigd kan worden door de commissaris van de Koning.

Geurts volgt waarnemend burgemeester Bort Koelewijn op, die het ambt tijdelijk waarnam na het vertrek van Melis van de Groep.