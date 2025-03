Bemin de Heere in Zijn onuitputtelijke liefde! Roem uw Koning, dat Hij om Zijn Koninkrijk te verkrijgen, heeft willen lijden, ja, een vervloekte dood heeft willen sterven. Laat uw gedachten en al uw genegenheden met die onuitputtelijke volheid vervuld zijn! Laat de halleluja’s in uw mond en hart opstijgen! Wees veel bezig met het verlossingswerk! Mediteer dagelijks over de dood van Christus! Laat dat de kern van uw geestelijke overdenkingen zijn! Overdenk Wie de Oorsprong was van Christus’ dood, en wat de vruchten en gevolgen ervan zijn. Denk na over het doel van de dood van Uw Heiland. Houd de noodzaak en het nut daarvan uzelf steeds voor ogen. Zonder Zijn dood was ú eeuwig verloren! Zonder Zijn dood had Christus geen genadeheerschappij, geen Koninkrijk, geen kroon, geen scepter over vrijgekochte zondaren! Zonder Zijn dood ontving Hij geen liefde, geen roem, geen eer van geheiligde weerspannigen! Zonder de dood van Christus bleef u onder de vloek van een toornig God! Zonder die dood waren hemel en hel, engelen en duivelen, ja, was alles u tegen! Zonder die dood zouden hemel en aarde in een afgrond van eeuwige duisternis hebben moeten neerstorten. Maar zoals alles moest te gronde gaan zonder de dood van de Middelaar, zo is door Zijn dood ook alles hersteld. Jehova is Koning over de gehele aarde! Jehova regeert! De hemel is Zijne, ook is de aarde de Zijne.

Frederik van Houten,

predikant te Middelburg

(“De noodzaak van Christus’ dood”, Reveilserie nr. 202, maart 1984)