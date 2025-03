EU defensie-investeringen komen aan bod bij Voorjaarsnota

Nederland is tegen eurobonds en tegen gezamenlijke Europese leningen. „Dat heb ik vandaag gewoon weer kunnen vertellen zonder dat iemand daar nerveus over wordt, want het is gewoon bekend”, zei Schoof. In Nederland moet de discussie over extra defensie-uitgaven worden gevoerd „op de enige plek waar het kan. Namelijk in het kabinet en daarna gaan de voorstellen naar de Kamer. Dat gebeurt dus in eerste instantie bij de Voorjaarsnota.”

Die komt over drie tot vier weken en „die tijd kunnen we echt nemen ook al is het tijdsgewricht op dit moment historisch. We hebben te maken met grote dreigingen en grote onzekerheden.” Maar Nederland moet ook goed kijken wat er nodig is, zei Schoof.