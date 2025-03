Stapeling discriminatie leidt tot minder vertrouwen in instanties

Binnenland

Een stapeling van meerdere gevallen van discriminatie en racisme zorgt er volgens de Staatscommissie tegen Discriminatie en Racisme voor dat mensen hun vertrouwen in de overheid en andere instanties kwijtraken. Ook kan een opstapeling zorgen voor onder meer gezondheidsproblemen en minder maatschappelijke verbondenheid, schrijft de commissie in haar tweede rapport. In Nederland komt een stapeling van discriminatie vaker voor dan in andere West-Europese landen.