XR boos op Leefbaar Rotterdam en VVD om verwijt van geweld

„Volgens ooggetuigen drongen activisten het gebouw in, werden er stands besmeurd en rookbommen afgestoken”, stelt Leefbaar. „Wij zijn al jarenlang helemaal klaar met XR dat zich, ten onrechte onder het mom van demonstreren, doorlopend schuldig blijft maken aan vernieling, intimidatie en het op tal van andere manieren ontwrichten van de samenleving en het schaden van onze economie.” De partij noemt het „onverteerbaar en niet aan de gewone Rotterdammer uit te leggen”.

Extinction Rebellion vindt het „onbegrijpelijk” dat Rotterdam „warme banden” onderhoudt met de cruise-industrie. „Om deze reden demonstreerden wij op 12 maart.” De actiegroep is ontstemd dat zij wordt aangesproken als tuig en stelt in een brief aan de Rotterdamse raad dat zij „expliciet geweldloos” is. „Onze acties zijn altijd gebaseerd op het demonstratierecht. Hier heeft elke burger beschikking over, omdat het een recht is, geen gunst”, aldus XR.

„Demonstreren schuurt en is een grondrecht” zei burgemeester Carola Schouten die verantwoordelijk is voor de openbare orde. Ze benadrukte dat in principe aangekondigde en niet aangekondigde demonstraties moeten kunnen doorgaan. Op vragen van LR antwoordde ze dat het aan de politie en het OM is om mensen aan te houden als er strafbare feiten zijn geconstateerd. „Als demonstranten de wet overtreden, dan kan er worden ingegrepen”, voegde ze daaraan toe.

Coalitiepartij D66 en een aantal oppositiepartijen hadden kritiek op de harde toon waarop LR het debat voerde. Forum voor Democratie omschreef XR, tot groot ongenoegen van een merendeel van de raad, als een terroristische organisatie.