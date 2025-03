Poetin geeft Oekraïners zonder papieren halfjaar om te vertrekken

Rusland annexeerde in 2014 de Krim en na de inval in 2022 ook de regio’s Donetsk, Loehansk, Cherson en Zaporizja. Die vier gebieden zijn deels in handen van Rusland.

Begin deze maand kondigde Poetin aan dat het leger paspoorten heeft uitgedeeld aan 3,5 miljoen mensen in de bezette gebieden. Volgens Oekraïne proberen de Russen daarmee de Oekraïense identiteit te laten verdwijnen en worden burgers onder druk gezet om de Russische nationaliteit aan te nemen. Zonder paspoort wordt het bijvoorbeeld moeilijk om toegang te krijgen tot onderwijs en gezondheidszorg.

In het decreet van Poetin staat dat „buitenlandse burgers en statelozen” in de bezette gebieden voor 10 juni een medisch onderzoek moeten ondergaan. Zij kunnen dan een werkvisum of een verblijfsvergunning voor negentig dagen aanvragen.