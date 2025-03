Minister wil buitenlandse topwetenschappers naar Nederland halen

Hoewel alle nationaliteiten welkom zijn, lijkt het fonds een antwoord op toenemende zorgen van Amerikaanse wetenschappers over het veranderende klimaat onder president Donald Trump. Wetenschappers voelen zich in de Verenigde Staten steeds meer aan banden gelegd. Het gaat volgens onderzoekers dan onder meer om censuur en controle van hun communicatie, maar ook om politiek ingrijpen op gebieden als klimaatwetenschappen en genderidentiteit. Frankrijk begon daarom eerder al een programma om Amerikaanse wetenschappers naar het land te lokken.

„De wereld verandert. Spanningen nemen toe. We zien dat steeds meer wetenschappers op zoek gaan naar een andere plek om hun werk te kunnen doen”, schrijft Bruins. „Ik wil dat meer internationale topwetenschappers dat hier komen doen. Topwetenschappers zijn immers goud waard voor ons land en voor Europa.”

Hoeveel geld het ministerie in het fonds stopt, is nog niet bekend. Daarover moet nog worden overlegd met de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO). Bruins wilde het fonds toch al aankondigen, „omdat op dit moment wetenschappers nadenken waar zij hun carrière willen vervolgen. Het is belangrijk dat zij daarbij ook aan Nederland denken.”

NWO pleitte een dag eerder nog voor een dergelijk initiatief en is „van harte bereid het verzoek voortvarend op te pakken”. Voorzitter Marcel Levi noemt kennis „de grootste economische waarde” van Nederland. „Talent dat hier wil werken is keihard nodig. Er is al jaren een braindrain vanuit Europa naar andere landen, het is niet verkeerd om de rollen eens om te draaien”, reageert hij.