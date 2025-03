Zorgbonden kondigen acties in ziekenhuizen aan voor betere cao

„Treurig, want we zien de laatste weken dat de cao-trajecten in de andere zorgsectoren wel tot resultaten leiden”, voegt de bond eraan toe. Zo werd donderdag bekend dat de zorgbonden en werkgevers een akkoord hebben bereikt over een nieuwe cao voor de gehandicaptenzorg. Ook in de thuiszorg en de geestelijke gezondheidszorg zijn onderhandelaars het met elkaar eens geworden over de arbeidsvoorwaarden.

Samen met medewerkers van de ziekenhuizen gaan de bonden zich nu beraden op acties. De precieze invulling daarvan is nog niet bekend. Bij eerdere acties in ziekenhuizen draaiden medewerkers bijvoorbeeld zondagsdiensten op doordeweekse dagen. Zulke acties kunnen gevolgen hebben voor patiënten, omdat dan bijvoorbeeld planbare operaties worden verzet.

„Helaas is dit noodzakelijk. Onbegrijpelijk dat werkgevers, in een sector waar de nood zo hoog is, het zo ver laten komen”, zegt voorzitter Femke Merel van Kooten van NU’91.

De NVZ blijft intussen hopen dat de bonden terug aan tafel komen. Tegelijkertijd zegt de koepelorganisatie „niet in te kunnen gaan op alle voorstellen van de vier vakbonden”. De onenigheid draait onder meer om het salaris. CNV wil bijvoorbeeld dat er nog dit jaar een loonstijging komt van 6 procent. De werkgevers hebben 4 procent geboden, plus 2 procent in 2026. Dat vinden de vakbonden te mager. Ook over de onregelmatigheids- en bereikbaarheidstoeslagen is onenigheid.

Zowel de bonden als de werkgevers hameren erop dat de sector, die kampt met groeiende personeelstekorten, aantrekkelijk moet blijven voor medewerkers. „Daarom hebben wij een goed voorstel neergelegd voor de medewerkers waarmee de koopkracht echt wordt verbeterd”, stelt NVZ-voorzitter Ad Melkert in een verklaring.