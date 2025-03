Dat blijkt uit onderzoek van onderzoeksbureau Multiscope onder ruim 4400 Nederlanders.

Nederlandse huishoudens gaven vorig jaar 4,9 miljard euro uit aan woningisolatie. De investering in zonne- en windenergie bedroeg 3 miljard euro. In 2023 was zonne- en windenergie voor huishoudens nog de belangrijkste maatregel om te verduurzamen.

Multiscope verwacht op basis van het onderzoek dat 12 procent van de Nederlandse huishoudens in de komende twaalf maanden in isolatie investeert. Daarnaast wil 10 procent de verwarming van de woning verduurzamen. Niet meer dan 6 procent kiest voor zonne- en windenergie.