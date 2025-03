AEX-index begint terughoudend na rentebesluit Federal Reserve

Fed-voorzitter Jerome Powell zei in een toelichting dat het „duidelijk is dat een aanzienlijk deel” van de hogere inflatie door de handelstarieven van Trump komt. Wel denkt hij dat het effect van de heffingen op de inflatie tijdelijk is. De beleidsmakers van de Fed houden vast aan de verwachting dat de rente dit jaar twee keer zal worden verlaagd. Dat vooruitzicht zorgde voor opluchting bij beleggers op Wall Street.

De AEX noteerde in de ochtendhandel 0,3 procent hoger op 925,15 punten. Een dag eerder won de graadmeter 1 procent. De MidKap klom 0,4 procent tot 886,15 punten. Parijs verloor 0,1 procent en Frankfurt daalde een fractie. Londen won 0,3 procent. In Europa vergaderen de centrale banken van het Verenigd Koninkrijk, Zwitserland en Zweden donderdag over hun rentetarieven. In China hield de centrale bank eerder op de ochtend twee belangrijke rentetarieven ongewijzigd.

De beurs in Istanbul steeg 2,8 procent. Woensdag ging de Turkse beurs nog 8,7 procent onderuit, na de arrestatie van de burgemeester van Istanbul vanwege een corruptieonderzoek. De burgemeester geldt als een belangrijke politieke uitdager van president Erdogan en de arrestatie wordt door critici een couppoging genoemd.

Chipmachinemaker ASML (plus 1,5 procent) was de sterkste stijger in de AEX. Prosus sloot de rij met een verlies van 3 procent. De techinvesteerder kampte met een koersverlies van het Chinese internet- en gamebedrijf Tencent, dat woensdag met jaarcijfers kwam.

Arcadis klom 2 procent. Het advies- en ingenieursbureau neemt het Duitse WSP Infrastructure Engineering over. Pharming won 1,7 procent. De biotechnoloog is gestart met een nieuwe fase van het klinische onderzoek naar de werking van het middel leniolisib bij patiënten met een niet goed werkend immuunsysteem.

CVC steeg 3 procent. De investeringsmaatschappij, eigenaar van onder meer parfumerie- en cosmeticaketen Douglas, zag de nettowinst flink stijgen vorig jaar. Envipco klom 6 procent, na goed ontvangen cijfers van de fabrikant van statiegeldmachines.