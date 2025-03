Koningspaar poseert ‘om kwart over zeven’ met giraffe in Kenia

Koninklijk Huis

Koning Willem-Alexander en koningin Máxima hebben woensdagmiddag op hun bezoek aan Kenia tussen een giraffe, de zebra’s, gnoes en impala’s in Naivasha geposeerd voor de meereizende fotografen. Na afloop kreeg de koning van een journalist de suggestie om de giraffe nog even te bedanken. „Dat doe ik om kwart over zeven”, zei hij daarop met een glimlach, verwijzend naar het liedje Dikkertje Dap. „Ja, ik ken mijn klassiekers.”