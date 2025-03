Oud-minister Robbert Dijkgraaf terug naar UvA

Dijkgraaf gaat het hoogleraarschap combineren met zijn rol als president van de International Science Council (ISC). Zijn leerstoel aan de UvA is nieuw. Dijkgraaf krijgt er de taak om wetenschap en maatschappij „nader tot elkaar te brengen”. Hij gaat ook colleges en lezingen geven en wil studenten en promovendi begeleiden, zoals hij eerder jarenlang deed.

In een verklaring noemt Dijkgraaf het „een groot genoegen” om terug te keren naar de universiteit, waar hij in 1992 voor het eerst hoogleraar mathematische fysica werd. „De UvA staat met al haar expertise midden in de maatschappij en de wereld, en is de perfecte thuisbasis om mij in te zetten voor de wetenschap in de volle breedte als publiek goed.”

Universiteitshoogleraren hebben een speciale positie op de universiteit. Zij hebben de opdracht om „een impuls te geven aan wetenschappelijke ontwikkelingen die de traditionele disciplines overstijgen en zo een belangrijke bijdrage te leveren aan de profilering van de universiteit”, beschrijft de UvA.

„De wereld staat gesteld voor immens grote uitdagingen en geopolitieke spanningen lopen op. Dat vraagt meer dan ooit om denkkracht en oplossingen vanuit de wetenschap. Maar de vrije wetenschapsbeoefening komt wereldwijd juist steeds meer onder druk te staan en de kloof tussen wetenschap en samenleving lijkt toe te nemen”, schetst de universiteit de context waarin Dijkgraaf is benoemd.

In zijn vakgebied geniet Dijkgraaf internationaal aanzien. Tussen 2012 en 2022 leidde hij het gerenommeerde Amerikaanse Institute for Advanced Study (IAS) in Princeton. Hij trad daarmee onder meer in de voetsporen van Robert Oppenheimer, de uitvinder van de atoombom.