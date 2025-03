De man mag twaalf maanden (waarvan zes voorwaardelijk) geen motorrijtuigen besturen. Hierbij geldt een proeftijd van drie jaar.

In de avond van 30 december 2023 botsten de crossmotoren frontaal op elkaar op de Haarweg in Stroe. De rechtbank oordeelt dat de man zeer onvoorzichtig en onachtzaam heeft gereden. De opgelegde taakstraf is gelijk aan de eis van de officier van justitie. Daarbij houdt de rechtbank rekening met het feit dat de man zelf ook de gevolgen van het ongeval ondervindt. Eén vriend is overleden, één vriend heeft zwaar letsel en de man heeft zelf ook letsel. Bovendien hebben de ouders van het overleden slachtoffer de politie laten weten dat zij geen wrok koesteren en geen strafvervolging willen.

De botsing had plaats op een onverlichte weg. De Harskamper had geen motorrijbewijs en reed niet voldoende rechts. Zijn motor had geen verlichting en was niet geschikt om een passagier te vervoeren. De bestuurder van de andere crossmotor overleed aan zijn verwondingen. De passagier van de man uit Harskamp raakte zwaargewond.