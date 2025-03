CVandaag: Helft predikanten Gereformeerde Bond sterk verbonden met andere reformatorische kerk

Dat blijkt uit een enquête die het online nieuwsplatform uitzette onder 600 predikanten uit de GB. Van hen reageerden 140 voorgangers op de zeven stellingen die het nieuwsmedium hen voorlegde. De resultaten van de eerste twee stellingen zijn inmiddels gepubliceerd.

De eerste stelling waar de uitkomsten van online staan, luidt: „Binnen mijn kerkelijke context voel ik mij geestelijk meer verbonden met een andere reformatorische kerk dan met een naburige PKN-gemeente.” Ruim 20 procent van de respondenten is het hier volledig mee eens. Een kwart geeft aan het er „enigszins” mee eens te zijn. De overige predikanten zijn neutraal of het oneens met de stelling.

De andere stelling gaat in op een eventuele overstap naar een andere gemeente. Van de 140 respondenten is 6,2 procent het (enigszins) oneens met de tweede stelling, die als volgt luidt: „Hervormde predikanten en kerkelijke gemeenten kunnen in de PKN ten volle het evangelie verkondigen. Om die reden zie ik op dit moment geen aanleiding om een overstap naar een andere kerk te overwegen.” Dat betekent dat ongeveer negen predikanten uit de GB aanleiding zien om een overstap naar een andere reformatorische kerk te overwegen.

Het overgrote deel, ruim 90 procent van de respondenten, geeft echter aan een overstap niet te overwegen. „Scheuring is niet Bijbels”, voegde een van de predikanten aan zijn beantwoording toe. „Dan scheurt en verscheurt men het lichaam van Christus. Een (dood)zieke moeder laat je niet in de steek.”

CVandaag publiceert over drie weken de resultaten van twee volgende stellingen uit de enquête.