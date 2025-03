Trump geeft documenten vrij over moord op JFK

Trump tekende kort na zijn aantreden in januari een bevel met betrekking tot de vrijgave. Dat zette de FBI ertoe aan duizenden nieuwe documenten te vinden over de moord.

Een onthulling die de documenten zouden kunnen bevatten, is dat de CIA meer wist over Oswald dan ze tot nu toe heeft verteld. Zo zijn er vragen ​​over wat de CIA wist over Oswalds bezoeken aan Mexico-Stad zes weken voor de moord. Tijdens die reis bezocht Oswald de ambassade van de Sovjet-Unie. „Mensen wachten hier al tientallen jaren op”, zei Trump. „Het gaat heel interessant worden.”

Trump heeft ook beloofd documenten vrij te geven over de moorden op burgerrechtenleider Martin Luther King Jr. en senator Robert Kennedy, die beiden in 1968 werden vermoord. Het is niet bekend wanneer dat gebeurt.