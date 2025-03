Frankrijk is thuisbasis voor Luxemburgse prinses Claire   

Zo heel vaak verschijnt prinses Claire niet in de media. Ze is een bekende persoonlijkheid, omdat ze sinds 2013 is getrouwd met Félix, de tweede zoon van groothertog Henri en groothertogin Maria Teresa. Toch kiest het gezin ervoor hun leven letterlijk op afstand van het groothertogdom Luxemburg te leiden. Claire en Félix verblijven met hun drie kinderen, Amalia (2014), Liam (2016) en Balthasar (2024), in Zuid-Frankrijk, waar ze sinds 2013 op een kasteel bij het wijngoed van Claires vader wonen.

Het prinselijk gezin is present bij hoogtijdagen voor de groothertogelijke familie, maar is verder druk met hun privéleven en werk. Een enkele keer is het gezin te zien op sociale media van het prinselijk paar. Bijna tien jaar geleden besloten de prins en prinses samen met een bevriend echtpaar het bedrijf Young Empire op te richten, een duurzaam lifestylemerk dat meubels en kleding aanbiedt. Het gezin van Félix en Claire staat daarvoor af en toe model.

Studie

Prinses Claire is geen Luxemburgse, maar is van oorsprong Duits. Met haar ouders en broer verhuist ze op haar elfde van Duitsland naar Amerika. Na drie jaar keert het gezin terug naar hun thuisland. Claire gaat vervolgens naar een internationale kostschool in Zwitserland. Daar leert ze prins Félix kennen.

In 2003 gaat Claire internationale communicatie studeren in Parijs, waar ze in 2007 haar diploma behaalt. Hierna doet ze onder meer werkervaring op bij een uitgeverij in New York en München. Claire besluit haar studie voort te zetten op het gebied van bio-ethiek. Dat doet ze in Rome, waar prins Félix dezelfde studierichting volgt.

In december 2012 kondigen de twee hun verloving aan op Château Berg, de residentie van groothertog Henri en groothertogin Maria Teresa. Hun burgerlijk huwelijk vindt plaats in september 2013 in Duitsland, het kerkelijk huwelijk volgt enkele dagen later in Frankrijk.

Troon

Prins Félix is de vierde in de lijn van troonopvolging, na zijn oudste broer Guillaume en neefjes Charles en François. Zijn broer hoopt overigens op 3 oktober van dit jaar de nieuwe groothertog van Luxemburg te worden. De troonswisseling brengt Félix een stapje hoger in de lijn van de troonopvolging, maar of die gevolgen zal hebben voor het dagelijks leven van Félix en Claire is nog niet bekend.