Reformatorische kerken Terneuzen evangeliseren met subsidie tijdens The Passion

Terneuzen is op 17 april gaststad van The Passion, de muzikale paasvertelling van KRO-NCRV die elk jaar in een andere plaats wordt uitgevoerd. Via televisie wordt het onder christenen omstreden evenement door miljoenen mensen bekeken.

„Dat The Passion ondanks dat wij eerder hiertegen hebben geprotesteerd toch doorgaat, betreuren we ten zeerste”, zegt Dert Vlaander. Hij vertegenwoordigt vier reformatorische kerken die op de dag van het evenement vlak bij de uitvoering zullen staan met een evangelisatiekraam.

Vlaander: „We gebruiken de Bijbelbus van Stichting Evangelisatie Sjofar. De gemeente Terneuzen heeft subsidie vrijgemaakt voor activiteiten rond The Passion. Daar hebben wij ook 500 euro van gekregen. Daarmee kunnen we Bijbels aanschaffen om uit te delen. Ook verspreiden we flyers waarin het Evangelie van het lijden en sterven van Christus nader geduid wordt.”

De officiële vergunning voor de standplaats is nog niet afgegeven, maar komt er wel, verwacht Vlaander. „Waarschijnlijk gaan we op de markt staan, een paar honderd meter van het evenement. De Bijbelbus zal van ’s ochtends elf uur tot ’s avonds tien uur aanwezig zijn.”

Nazorg

Vlaander is lid van de hersteld hervormde gemeente (hhg) in Terneuzen. Bij het initiatief zijn daarnaast ook de plaatselijke gereformeerde gemeente (gg) en de hervormde Elimkerk en de christelijke gereformeerde kerk (cgk) van Zaamslag betrokken.

De gereformeerde gemeente in Nederland (ggiN), de oud gereformeerde gemeente, de gg, de cgk en de hhg uit Terneuzen stuurden in november 2024 al een brief naar de gemeenteraad. Daarin werd de gemeente verzocht het evenement af te blazen. Dat verzoek is niet gehonoreerd. Ook een motie van de SGP en 50PLUS in de plaatselijke gemeenteraad om af te zien van The Passion is verworpen.

De ggiN ondertekende wel de brief aan de gemeenteraad, maar staat tijdens The Passion niet bij de Bijbelbus. „We zijn bij de algemene overleggen geweest, maar hebben besloten niet mee te doen”, zegt scriba M. Stouten. „We denken er wel over om zelf een vorm van nazorg te organiseren, al weten we nog niet hoe we dat precies gaan invullen. We zouden onze kerk kunnen openstellen, maar daarvoor zitten we eigenlijk te ver van het evenement af.”

Paasontbijt

Met de 10.000 euro die de gemeente Terneuzen heeft vrijgemaakt voor activiteiten rondom The Passion, worden meerdere christelijke acties georganiseerd. Twaalf andere kerken en religieuze gemeenschappen uit de Zeeuwse stad hebben de werkgroep passie voor Terneuzen opgericht. In de Grote Kerk op de Noordstraat zijn bezoekers van The Passion op 17 april welkom voor koffie, soep en een broodje. Ook kan er na afloop in de kerk worden nagepraat en organiseert de werkgroep op tweede paasdag een ontbijt.

„De activiteiten bijten elkaar niet, maar zijn wel afzonderlijk georganiseerd”, aldus Vlaander. „Maar binnenkort zal er wel een gezamenlijke website gelanceerd worden. Daar staan de namen van onze kerken ook onder.”