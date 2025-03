Grote stroomstoring in Den Haag

Binnenland

Het centrum van Den Haag kampt dinsdagmiddag met een stroomstoring. Trams staan in het centrum stil, tot aan Scheveningen rijden er geen trams. Verkeerslichten doen het niet meer. Ook strandtenten in Scheveningen hebben geen stroom, aldus een ANP-verslaggever. Op alarmeringsdienst P2000 worden meerdere opsluitingen in liften genoemd.