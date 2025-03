UWV: mogelijk fouten uitkeringen arbeidsongeschiktheid sinds 2020

Het gaat om berekeningen van het maatmanloon, het loon dat iemand zou hebben verdiend als die niet ziek was geworden. Vorige week meldde het UWV een verkeerd cijfer te hebben gebruikt bij het berekenen van het maatmanloon. Sinds november 2023 heeft de instantie de inflatiecijfers van het CBS verkeerd doorberekend, waardoor kleine verschillen zijn ontstaan bij het bepalen van het percentage arbeidsongeschiktheid van mensen. Deze fout is volgens de zegsman onlangs hersteld.

Maar het kan zijn dat de afgelopen jaren nog meer fouten zijn gemaakt met het maatmanloon na het afschalen van de kwaliteitscontroles, aldus de woordvoerder. „We hebben ontdekt dat we geen goed zicht hadden op de kwaliteit en geen goed beeld hadden van de impact van de fouten op mensen”, legt hij uit.

De bevindingen worden volgens de woordvoerder meegenomen in het lopende onderzoek naar de kwaliteit van de berekeningen van het maatmanloon. De resultaten verwacht hij halverwege april. Dan wordt volgens hem meer bekend over hoeveel mensen door de fouten zijn geraakt en om welke bedragen het gaat. Na de eerste resultaten kijkt het UWV naar passende stappen zoals compensatie, meldt de woordvoerder. „We betreuren ten zeerste dat we mogelijk fouten hebben gemaakt die gevolgen kunnen hebben voor een uitkering. Al helemaal als iemand daardoor geen uitkering krijgt.”

De impact van de fouten kan groot zijn op mensen die de afgelopen jaren voor iets minder dan 35 procent arbeidsongeschikt zijn verklaard. Zij liepen door de rekenfouten misschien onterecht een gedeeltelijke uitkering mis. Mensen die ten onrechte net onder de 80 procent arbeidsongeschikt zijn verklaard, hadden misschien een volledige uitkering moeten krijgen.

De rekenfouten komen bovenop de problemen die vorig jaar bekend werden bij de berekening van onder meer de WIA, werkloosheidsuitkering WW en de Wajong. Alleen al bij de WIA zijn tienduizenden mensen door die fouten geraakt.