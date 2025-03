Ds. W. Visscher: Op de preekstoel heb ik het niet over bijzaken 

In het gesprek met Jansema vertelt ds. Visscher dat er twee gebeurtenissen van grote invloed op zijn leven zijn geweest: zijn bekering en het overlijden van zijn vrouw, in februari 2015. Ook vertelt hij over zijn roeping tot het ambt van predikant en de overgang van een baan bij het Ministerie van Volksgezondheid naar de opleiding tot predikant. „Ik had een enorm klankbord in mijn vrouw, hoewel we destijds het nodige voor de kiezen kregen. Zij heeft mij altijd geholpen en de weg gewezen. De eerste twee jaar van de studie zat je op school en kwam je, van een interessante baan bij een ministerie, in een vrij dor en klein wereldje terecht. Ik moest veel studeren. Na die eerste twee jaren mag je proponeren, dat is mooi. Je hoort eens wat en praat met ambtsdragers. Aan het einde van de studie werd ik beroepbaar gesteld.”

Ds. Visscher kreeg veel beroepen, maar nam het beroep naar de gemeente van Amersfoort aan. Daar staat hij nog steeds. Hij vertelt over wat hij belangrijk vindt in zijn ambt en prediking. „Mensen kunnen alleen behouden worden als ze door een waar geloof deel hebben aan de gerechtigheid van Christus. Daar gaat het om, de rest is allemaal bijzaak. Op de preekstoel heb ik het niet over bijzaken. Je zult mij niet horen over een goede of foute Bijbelvertaling. Op de preekstoel preek ik het Evangelie, Gods Woord. Ik leg de Bijbeltekst uit en ik pas hem toe.” Toch loop je in het kerkelijk leven tegen vragen en problemen aan, merkt de predikant op. Wel of geen legging, kleding van dames, wel of geen smartphone, welke Bijbelvertaling lezen we wel en welke niet? „Laten we daarbij oppassen voor wilde standpunten die meer afbreken dan goed doen. De discussie rondom de legging is wat mij betreft bijvoorbeeld een beetje een vreemde discussie geweest, want het was een maillot zonder het laatste stukje.” Toch moeten we rondom bijzaken wel alert blijven, vindt ds. Visscher. „De duivel probeert de hoofdzaak aan te tasten, dat kan hij doen via bijzaken. We gaan er ruzie over maken of we laten het maar lopen. Beide opties moet je voorkomen. Er zijn bijzaken waar je als gemeente alert op moet blijven. Het verschil tussen man en vrouw is bijvoorbeeld een hoofdzaak in de Schrift.”