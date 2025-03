Ds. Schenau doet intrede in cgk Goes

De bevestigingsdienst werd geleid door ds. P.D.J. Buijs uit Nunspeet. Hij preekte over 1 Korinthe 3:10-15, met als thema ”Kerkenwerk: bouwen op het fundament”.

Na zijn bevestiging deed ds. Schenau intrede met een preek over 1 Korinthe 1:21b, met als thema ”Gekkenwerk: preken om te redden”, waarbij het kruis van Jezus centraal stond.

Na de dienst volgden een drietal toespraken. De Goese burgemeester, C.H. van den Bos, sprak ds. Schenau en de gemeente toe. Ds. A.G.M. Weststrate sprak als consulent namens de classis Middelburg. Ouderling M. Koning richtte namens de kerkenraad en de gemeente het woord tot de nieuwe predikant en zijn echtgenote. Tot slot sprak ds. Schenau zelf een dankwoord.

Ds. Schenau diende eerder de christelijke gereformeerde kerken in Middelburg (1989), Dordrecht-Zuid (1995), Leiden (2003), Goes (2007) en Nunspeet-Ichthus (2018). Hij is dus voor de tweede keer predikant van de Goese gemeente, die vacant was sinds mei 2023.