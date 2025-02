Ds. Schenau preekte over Lukas 9:35, met als thema ”De stem die blijft”. Na afloop van de dienst, die in de Driestwegkerk plaatsvond, werd de scheidende predikant toegesproken door wethouder J.M. Elskamp namens de burgerlijke gemeente, door ds. P.D.J. Buijs namens de plaatselijke kerken, de classis Amersfoort en de christelijke gereformeerde zustergemeente in Nunspeet, en door N.H. van Dijk als voorzitter van de kerkenraad.

Ds. Schenau was sinds september 2018 predikant in Nunspeet. Hij was de eerste predikant van de gemeente, die in 2016 geïnstitueerd werd. Eerder diende hij de cgk’s in Middelburg (1989), Dordrecht-Zuid (1995), Leiden (2003) en Goes (2007). Hij wordt dus voor de tweede keer predikant van de Goese gemeente, die vacant was sinds mei 2023.