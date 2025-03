Voorlopig geen jonge asielzoekers naar Scheveningen na gevecht

De noodopvang, niet ver van het Kurhaus en het strand, kan plek bieden aan vijftig jonge asielzoekers die zonder volwassen begeleider naar Nederland zijn gekomen. Momenteel verblijven er 22 mensen.

Volgens de gemeente Den Haag was er in de nacht van 5 op 6 maart een vechtpartij. De jonge asielzoekers waren erachter gekomen dat hun fietsen waren gestolen. „Zij zijn achter de vermoedelijke daders aangegaan. Dit liep uit op een confrontatie op straat met de drie jongens”, meldt Den Haag. Beveiligers hebben geprobeerd het gevecht te voorkomen. Bijna een uur later was er een nieuwe confrontatie, tussen twee jongeren uit de opvang en een jongen uit de buurt. Daarbij werden de gestolen fietsen teruggevonden, aldus de gemeente. Vier jongeren raakten gewond bij de gevechten, niemand werd aangehouden.

De gemeente is ontstemd dat de jonge asielzoekers ’s nachts buiten waren terwijl ze toen binnen moesten zijn. Een medewerker van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) is naar de asielopvang gegaan „om de betrokken jongeren nogmaals aan te spreken op hun gedrag”. Over de aanleiding voor het conflict, de diefstal van de fietsen van de asielzoekers, zegt de gemeente alleen dat zij hun fietsen voorlopig binnen stallen.

In de opvang aan de Gevers Deynootweg kunnen pas weer nieuwe jonge asielzoekers worden opgenomen „op het moment dat de situatie rustig en geëvalueerd is”, stelt de gemeente.