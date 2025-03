Houthi’s claimen opnieuw aanval op vliegdekschip VS

Een woordvoerder van de groep zei dat strijders „voor de tweede keer in 24 uur” raketten en drones hebben afgevuurd op het Amerikaanse vliegdekschip USS Harry Truman en verschillende begeleidende oorlogsschepen in de noordelijke Rode Zee.

De aanval gold, net als de eerste, als vergelding voor de aanvallen die de Verenigde Staten zaterdag uitvoerden op Houthidoelwitten in de Jemenitische hoofdstad Sana’a. Het dodental in Jemen steeg zondag naar 53, onder wie 5 minderjarigen en 2 vrouwen. Ook raakten zeker 98 mensen gewond.

Houthileider Abdul Malik al-Houthi zei zondag dat zijn militanten de Amerikaanse schepen in de Rode Zee blijven aanvallen zolang de Verenigde Staten doorgaan met hun aanvallen op Jemen. „Als ze doorgaan met hun agressie, gaan wij door met de escalatie”, zei hij in een televisietoespraak.

Ook Iran dreigt terug te slaan, nadat de Amerikaanse president Donald Trump had geëist dat Teheran stopt met het steunen van de Houthi’s. „Iran zal geen oorlog voeren, maar als iemand ons bedreigt, zullen we gepast, doeltreffend en beslissend antwoorden”, aldus een kopstuk van de Iraanse Revolutionaire Garde.

Volgens de VS zijn bij de aanvallen diverse kopstukken van de rebellenbeweging uitgeschakeld. „De luchtaanvallen van zaterdag richtten zich op verschillende Houthileiders en hebben hen uitgeschakeld”, zei nationale veiligheidsadviseur Michael Waltz tegen de zender ABC News. „We hebben hen met overweldigende kracht aangepakt en we hebben Iran te kennen gegeven dat genoeg genoeg is.” Iran steunt de Houthi’s militair en politiek.

Scheepvaart

Volgens president Trump was de aanval bedoeld om ervoor te zorgen dat de Houthi’s de scheepvaart op de Rode Zee niet meer kunnen bedreigen. Hij waarschuwde de rebellen dat de aanvallen zullen doorgaan zolang de opstandelingen een bedreiging voor de vrije doorvaart vormen.

Israël doet intussen onderzoek naar een raket die zou zijn afgevuurd door de Houthi’s en zou zijn neergekomen in Egypte. Dat melden Israëlische media als The Times of Israel en The Jerusalem Post maandag. De Egyptische autoriteiten hebben het nieuws nog niet bevestigd.

De rebellenbeweging begon eind 2023 met beschietingen op Amerikaanse, Britse en Israëlische schepen uit protest tegen de oorlog in de Gazastrook. Nadat Israël en Hamas in januari een bestand sloten, maakte de groep bekend de aanvallen te beperken. Afgelopen week dreigden de Houthi’s echter om de beschietingen te hervatten.