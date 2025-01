Trump plaatst Houthi’s weer op terreurlijst

Buitenland

De Verenigde Staten gaan onder de nieuwe president Donald Trump de Houthi’s in Jemen weer bestempelen als buitenlandse terroristische organisatie. Daarvoor heeft Trump een decreet ondertekend. De Jemenitische groep was aan het eind van de vorige termijn van Trump ook al op de terreurlijst geplaatst, maar is na het aantreden van Joe Biden als president daar weer vanaf gehaald.