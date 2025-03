De Maartenskerk in Sint-Maartensdijk is één brok geschiedenis

Recent kwam het boek ”De geschiedenis van de Maartenskerk in Sint-Maartensdijk” uit, geschreven door Kees Kwaak. Hij bood het eerste exemplaar aan ds. J.C. den Ouden van de hersteld hervormde gemeente aan.

Zodra je de drempel van de Maartenskerk over bent, komt de geschiedenis, die teruggaat tot circa 1400, op je af. De Maartenskerk is een echte middeleeuwse kerk. Dorpsgids Dolores Bijl en gemeentelid Chris Koopman brengen de geschiedenis tot leven.

Bijl wijst naar een van de pilaren die, in tegenstelling tot de andere, niet wit is, maar gedeeltelijk geel. „Die gele kleur is vanonder de witte verf tevoorschijn gekomen. Kijk, daar zie je een voorstelling van het Gulden Vlies, een beroemde orde uit de middeleeuwen. Vermoedelijk heeft Frank van Borssele die op de pilaar laten schilderen. Hij was stadhouder van Holland en Zeeland en was getrouwd met gravin Jacoba van Beieren. Waarschijnlijk is hun huwelijk in deze kerk voltrokken.”

Nieuws in beeld V.l.n.r.: ds. J.C. den Ouden, C. Kwaak en Flip Hartog. Ze staan bij de „gele pilaar”. beeld Dolores Bijl V.l.n.r.: ds. J.C. den Ouden, C. Kwaak en Flip Hartog. Ze staan bij de „gele pilaar”. beeld Dolores Bijl Stadsgids Dolores Bijl bij de „gele pilaar”. beeld Dirk-Jan Gjeltema

Daarna gaat de vinger van Bijl omhoog, naar de consoles bij het dak, waar in totaal veertien gezichten te zien zijn. „Een ervan is waarschijnlijk van Jacoba van Beieren, de andere twee vrouwengezichten en de mannengezichten zijn van leden van haar hofhouding.”

De twee lopen naar de achterzijde van het koor, waar nog meer te zien is dat verband houdt met Frank van Borssele, die zijn hoofdkasteel in deze stad had. Wat naar achteren bevindt zich de ernstig beschadigde graftombe van Floris van Borssele en zijn vrouw, een geschenk van hun zoon Frank. Er is nog een graftombe, van rentmeester Cornelis Liens (1580-1636). Het vele marmer toont de rijkdom uit vroeger tijden.

Nieuws in beeld Links de graftombe van Floris van Borssele; rechts die van rentmeester Cornelis Liens. beeld Dirk-Jan Gjeltema De graftombe van Floris van Borssele. beeld Dirk-Jan Gjeltema De graftombe van rentmeester Cornelis Liens. beeld Dirk-Jan Gjeltema

Maar er zijn ook dingen die met de eredienst te maken hebben, zoals de prachtige kansel met houtsnijwerk uit 1630 en het orgel dat hier in 1882 kwam en dat is vervaardigd door orgelbouwer Pieter Flaes (1812-1889).

Nieuws in beeld Interieur. Dirk-Jan Gjeltema De kansel. beeld Dirk-Jan Gjeltema Interieur. beeld Dirk-Jan Gjeltema De kansel. beeld Dirk-Jan Gjeltema

Opvallend zijn de diverse tekstborden uit de zeventiende eeuw. Het grootste bord, in het koor, vermeldt de Tien Geboden. Kleinere borden in het schip van de kerk, tussen de pilaren in, hebben de tekst van de Twaalf Artikelen en het Onze Vader.

Nieuws in beeld De Tien Geboden: „Ende God sprak alle deze woorden…” Dirk-Jan Gjeltema beeld Dirk-Jan Gjeltema

Op de grond liggen oude stenen, wijst Bijl aan. Een heeft een oude rooms-katholieke inscriptie. Verder liggen er veel grafzerken, 58 in totaal. Een ervan is van ds. Hermanus Mevius, die in deze gemeente stond van 1641 tot 1686. Hij is de predikant met de langste ambtsperiode in deze kerk. De eerste predikant was ds. Erasmus de Wever, die hier preekte van 1566 tot 1568. Daarvoor (en korte tijd daarna weer) was de kerk in gebruik voor de rooms-katholieke eredienst. Sinds 1579 wordt het kerkgebouw gebruikt door protestantsen. De huidige predikant is ds. J.C. den Ouden, die hier in 2018 intrede deed.

Nieuws in beeld Grafzerk van ds. Hermanus Mevius. beeld Dirk-Jan Gjeltema

Voordat het de kerk weer uit gaat, wil Bijl nog iets gezegd hebben over de geschiedenis van de luidklokken. „In de Tweede Wereldoorlog werden de klokken gevorderd door de Duitsers. Ze werden, samen met andere klokken, vervoerd in een schip dat op het IJsselmeer tot zinken is gebracht. Na de oorlog is het schip gelicht en zijn de klokken weer teruggekomen. Op dit moment hangen zowel oude als nieuwe klokken in de toren. In totaal zijn het er 59. De twee oudste dateren uit 1477.”

„In de Tweede Wereldoorlog werden de klokken gevorderd door de Duitsers” Dolores Bijl, dorpsgids

Nieuws in beeld Interieur. beeld Dirk-Jan Gjeltema beeld Dirk-Jan Gjeltema beeld Dirk-Jan Gjeltema beeld Dirk-Jan Gjeltema

Het boek “De geschiedenis van de Maartenskerk in Sint-Maartensdijk” is te koop bij de plaatselijke boekhandel.