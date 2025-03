Houthi’s claimen opnieuw aanval op vliegdekschip VS in Rode Zee

Buitenland

De Houthi-rebellen in Jemen hebben maandag een tweede aanval op een Amerikaans vliegdekschip in de Rode Zee opgeëist. Een woordvoerder van de groep zei dat strijders „voor de tweede keer in 24 uur” raketten en drones hebben afgevuurd op het Amerikaanse vliegdekschip USS Harry Truman en verschillende begeleidende oorlogsschepen in de noordelijke Rode Zee.