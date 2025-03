DNB: Nederland belegt in totaal voor bijna 3500 miljard euro

Vergeleken met veel andere landen in de eurozone kent Nederland daarmee een hoog percentage aan beleggingen. Dat komt volgens DNB onder meer door de forse beleggingen van Nederlandse pensioenfondsen. Institutionele beleggers, zoals beleggingsfondsen, verzekeraars en pensioenfondsen bezitten ruim 68 procent van de beleggingen. Ook banken en andere financiële instellingen hebben omvangrijke beleggingen.

Het grootste deel van het belegd vermogen van Nederlandse bedrijven, instellingen en huishoudens was eind 2024 geïnvesteerd in schuldpapier, zoals obligatieleningen van overheden en bedrijven. In totaal ging het om ruim 1383 miljard euro. Ongeveer 1123 miljard euro werd belegd via participaties in beleggingsfondsen en bijna 980 miljard euro bestond uit beleggingen in beursgenoteerde aandelen.

Van het totaal is 38 procent belegd in effecten die zijn uitgegeven door in Nederland gevestigde instellingen. Ongeveer 23 procent betreft beleggingen in effecten uitgegeven door andere eurolanden en 39 procent is geïnvesteerd in effecten uitgegeven buiten het eurogebied.

Voor beleggingen in aandelen wordt nog vaker over de grens gekeken. Bijna driekwart van de aandelen wordt gehouden in bedrijven van buiten het eurogebied, vooral in grote Amerikaanse techbedrijven als Nvidia, Apple en Microsoft.