Israël bezorgd over aanwezigheid Egyptische leger in Sinaï

Het filmpje op de Israëlische website nziv.com laat aan duidelijkheid niets te wensen over. Israël treft de Egyptische Aswandam met zware bommen. De kering begeeft het en binnen enkele minuten stromen miljoenen tonnen water de Nijlvallei in. De vloed verwoest steden en vernietigt belangrijke infrastructuur. Caïro kondigt de noodtoestand af.

Een soortgelijke video, gepost door een Egyptische YouTuber, laat een gesimuleerde Egyptische aanval op de Israëlische nucleaire reactor in Dimona zien.

Beide filmpjes zijn gemaakt op basis van kunstmatige intelligentie en gaan uiteraard over een volstrekt hypothetisch scenario. Maar in deze tijd van wereldwijde spanningen is het effect van dergelijke video’s –zeker in een roerige regio als het Midden-Oosten– nauwelijks te onderschatten.

In Egyptische media werd de afgelopen weken serieus gespeculeerd over de groeiende oorlogsdreiging tussen beide buurlanden. De Egyptische parlementariër Mostafa Bakry waarschuwde vorige maand dat „Egyptische troepen de volgende dag in Tel Aviv zullen zijn”, mocht het tot een militaire confrontatie komen.

Israëlische media gingen op verschillende manieren met de situatie om. De linkse krant Ha’aretz suggereerde dat het in het belang van ultrarechtse partijen zou zijn om de spanning rond Egypte op te voeren, om daarmee de aandacht van de binnenlandse kritiek op premier Benjamin Netanyahu af te leiden. Dagblad Yedioth Ahronoth riep op tot nuchterheid en waarschuwde dat het „oorlogssentiment” wordt gevoed door misleidende informatie.

Egyptische media speculeerden serieus over groeiende oorlogsdreiging

Los van deze speculaties maakt Israël zich wel degelijk zorgen om de situatie aan zijn zuidgrens. Voormalig inlichtingenofficier Eli Dekel waarschuwde vorige maand tegenover Arutz Sheva dat Egypte inmiddels vier keer zoveel troepen en materieel in de Sinaï heeft gestationeerd als onder het vredesverdrag met Israël is toegestaan.

Ook de Israëlische ambassadeur in de VS, Yechiel Leiter, uitte zijn zorgen over de militaire opbouw. Hij noemde de schending van het vredesverdrag „zeer ernstig” en verzekerde dat zijn regering de kwestie spoedig officieel ter tafel zal brengen.

Egyptische troepen in de Sinaï. beeld AFP, Egptian Defence Ministry

De Israëlische bezorgdheid gaat overigens niet alleen over de militaire opbouw aan de zuidgrens, maar ook over de versterking van de Egyptische strijdkrachten in het algemeen. Danny Danon, de Israëlische ambassadeur bij de Verenigde Naties, zette tijdens een interview met de Israëlische radio grote vraagtekens bij de „honderden miljoenen dollars die Caïro aan militair materieel uitgeeft”. „Dat zou de alarmbellen moeten laten afgaan. We hebben ons lesje geleerd. We moeten Egypte goed in de gaten houden en ons op elk scenario voorbereiden.”

Een oorlog tussen beide landen ligt zeker niet direct voor de hand. Maar dit soort geruchten én het voorstel van de Amerikaanse president Donald Trump om honderdduizenden Palestijnen vanuit de Gazastrook naar Egypte te laten verhuizen, kunnen de spanningen wel flink doen oplopen. En dan blijft het Midden-Oosten een gevaarlijk kruitvat.

rd.nl/israelingezoomd