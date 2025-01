Egypte wil niet meewerken aan gedwongen verplaatsing Gazanen

Het is voor zover bekend de eerste keer dat Sisi publiekelijk reageert op een oproep van Trump, die wil dat Egypte en Jordanië inwoners van de Gazastrook opnemen. „Wat betreft de uitspraken over de verdrijving van Palestijnen: dit kan nooit worden getolereerd of toegestaan vanwege de impact op de Egyptische nationale veiligheid”, zei de Egyptische leider op een persconferentie met zijn Keniaanse ambtgenoot, William Ruto.

Trump deed de uitspraken afgelopen weekend. Hij noemde de door Israël gebombardeerde Gazastrook „letterlijk een sloopterrein” en suggereerde het gebied „leeg te maken”. In de Gazastrook wonen meer dan 2 miljoen mensen. Veel inwoners zijn ontheemd geraakt door de oorlog tussen Israël en Hamas.