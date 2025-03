Messiaans-Joodse school Jeruzalem groeit uit zijn jasje

Stichting Isaac da Costa, zoals Steunfonds Israel voortaan heet, viert een kwarteeuw steun aan het Joodse land. Russu’s lezing is onderdeel van een feestelijke avond. In Driebruggen is het kerkgebouw van de hersteld hervormde gemeente volgestroomd met „Israëlvrienden”, zoals directeur Wim de Kloe de aanwezigen aanspreekt. De jongens en meisjes van kinderkoor Yadah uit Waarder en Driebruggen zijn voor de gelegenheid gekleed in het wit-blauw van de Israëlische vlag. ”Shalom Chaverim”, ”Vrede, vrienden”, zingen de kinderen vrolijk.

Steunfonds Israël werd in 1999 opgericht om de Messiaanse gemeente van ds. David Zadok een nieuw kerkgebouw te geven. In 2013 opende de Grace and Truth-gemeente in Gedera haar deuren. Het fonds verlegde daarna de focus naar andere projecten, zoals christelijk onderwijs.

Ds. Uitslag, voorzitter van het Steunfonds, opent de avond. Vanuit Mattheüs 1 vestigt hij de aandacht op Jezus’ Joodse afkomst. „In Jezus worden Gods beloften voor Israël vervuld.” Later op de avond komt dat ook naar voren in de toespraak van ds. Zadok. „Door wat Christus voor ons heeft gedaan, kunnen we vanavond de 25e verjaardag van het Steunfonds vieren. Zonder Hem zou niemand van ons hier vanavond zijn.”

Lernen, leren, zit in de Joodse genen, vertelt Yoel Russu. Zijn lezing is in het Engels, een vertaling ervan is mee te lezen in het programmaboekje. „Het volk Israël heeft twee redenen om te investeren in onderwijs: het volk van het Boek moet het Boek kunnen lezen. Maar het is ook het enige wapen waarover Joden beschikken als hen landbezit en zelfbestuur worden ontzegd.”

Ook nu is onderwijs een belangrijke pijler voor Israël, weet de schooldirecteur. „Het is essentieel voor de veiligheid, de economie en de identiteit van ons land.” Russu is erg bezorgd over de staat van het onderwijs. Door de coronapandemie ontstonden er leerachterstanden bij kinderen uit arme bevolkingsgroepen. De oorlog kwam daar nog overheen. „38.000 leerlingen zijn uit hun huizen verdreven, 19.900 kinderen zijn slachtoffer geworden van terroristische aanvallen. Dat eist zijn tol. Op vrijwel alle scholen is een tekort aan leerkrachten, onder andere omdat personeel moet dienen in het leger.”

Makor HaTikvah, de Messiaans-Joodse school in Jeruzalem waar Russu directeur van is, staat voor nog meer uitdagingen dan gewone Israëlische scholen (zie kader). „Onze school heeft een bijzondere identiteit. We hebben bereikt dat de school er financieel goed voor staat en dat we erkenning hebben van het Ministerie van Onderwijs. Maar de huisvesting en het op peil houden van het personeelsbestand geven veel zorg. Soms lijkt de missie bijna onmogelijk. Dan voel ik me als David tegen Goliath. Maar onze visie is sterk: We willen de nieuwe generatie onderwijs geven over Jezus de Messias.”

Russu roept op tot gebed. „Denk aan ons in uw gebeden. We verwachten onze Verlosser. We kijken naar de hemel en ondertussen stropen we onze mouwen op, staan we op het veld en oogsten we met vreugde. De Heere zegene jullie. Liefde uit Jeruzalem”, besluit hij zijn toespraak.

Aan het eind van de avond maakt directeur Wim de Kloe de nieuwe naam van Steunfonds Israël bekend: Stichting Isaac da Costa. De naam komt niet zomaar uit de lucht vallen, legt hij uit. „Onze stichting heette eerder al Steunfonds Israël Isaac da Costa.”

De Kloe noemt verschillende projecten waar de stichting zich de komende jaren op richt: steun aan Makor HaTikvah, maar ook toerusting van Israëlische ambtsdragers in de gereformeerde leer. „Het grote doel is dat het Woord in Israël komt.”

De Kloe leest een felicitatiebrief voor van Modi Ephraim. De Israëlische ambassadeur is niet op de avond aanwezig omdat hij sabbat viert. Ephraim dankt de stichting voor vijfentwintig jaar trouw aan Israël. „Media hebben zich venijnig gekeerd tegen ons land. Dat geeft een diepere waardering voor jullie stichting, met wie wij de liefde voor ons land en de Heilige Schrift delen.”